Internationales Bericht: Nordkoreas Raketentests dienten anscheinend Verbesserung von Festtreibstoff und Lenksystemen

Laut dem Forschungsdienst des US-Kongresses (CRS) hat Nordkorea mit seinen Tests von Kurzstreckenraketen im Mai Verbesserungen hinsichtlich des Festtreibstoffs und Lenksystems bezweckt.



Diese Einschätzung teilte der CRS in seinem letzten Donnerstag aktualisierten Bericht über Nordkoreas Atom- und ballistische Raketenprogramme mit.



Nordkorea habe mit den Tests der ballistischen Kurzstreckenrakete vom Typ KN-23 offenbar Fortschritte dabei erzielt, seine Raketen langsam auf Festtreibstoff umzustellen. Festtreibstoff sei eine zuverlässigere Option als Flüssigtreibstoff und ermögliche ein schnelleres Nachladen, hieß es.



Einige Beobachter meinen, dass Nordkoreas Entscheidung für den Abriss des Sohae Raketenstartgeländes in Dongchang-ri daher rühre, dass keine Startrampe für Raketen mit Flüssigkeitstriebwerk mehr benötigt werde, hieß es weiter.



Einige Experten stuften die Anfang Mai getesteten Raketen Nordkoreas als ballistische Rakete des Typs KN-23 ein und behaupteten, dass sie auch mit einem nuklearen Sprengkopf bestückt werden könne.



In dem Bericht steht außerdem, dass der Schwerpunkt bei Nordkoreas jüngsten Raketentests anscheinend darauf liege, die Wirksamkeit der Raketenabwehrsysteme wie Patriot, Aegis und THAAD entweder zunichtezumachen oder abzuschwächen.