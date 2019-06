Wirtschaft Fair-Trade-Kommission leitet Know-how an Serbien und Armenien weiter

Die Kommission für fairen Handel bietet Mitarbeitern der Kartellbehörden Serbiens und Armeniens ein Fortbildungsprogramm in Südkorea an.



Die Kommission teilte mit, dass jeweils zwei Mitarbeiter des serbischen Ausschusses für Wettbewerbsschutz und des armenischen Komitees für Wirtschaftsschutz vom 11. bis 24. Juni in Südkorea an einem Fortbildungsprogramm teilnehmen würden.



Die Kommission hat seit 2008 jedes Jahr Mitarbeiter der Wettbewerbsbehörden von Entwicklungsländern zur Fortbildung eingeladen, um Südkoreas Erfahrungen mit dem Wettbewerbsgesetz, der entsprechenden Politik und deren Vollstreckung weiterzuleiten. Bisher hatten über 40 Beamte aus zwölf Ländern, darunter Vietnam und Indonesien, an dem Programm teilgenommen.



Dieses Jahr wurden unter Berücksichtigung des Stands der Einführung von Wettbewerbsgesetzen und des Willens der Länder Serbien und Armenien ausgewählt. Beide Länder hätten großes Interesse daran gezeigt, wie Südkorea Kartelle untersuche und Gesetze bezüglich des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Position umsetze, hieß es.