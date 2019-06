Internationales Seoul will offenbar diese Woche internationalen Organisationen Geld für Nordkorea-Hilfe überweisen

Südkorea wird offenbar diese Woche Geld für die Nordkorea-Hilfe an internationale Organisationen überweisen.



Das teilte ein namentlich nicht genannter Beamter des Vereinigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap mit.



Südkorea hatte acht Millionen Dollar an Hilfe für die Unterstützung von Kindern und Schwangeren in Nordkorea zugesagt. Die Mittel sollen an das Welternährungsprogramm (WFP) und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF fließen.



Laut dem Beamten könne es noch dauern, bis das Geld tatsächlich für Projekte in Nordkorea eingesetzt wird. Doch bemühe man sich um die Verkürzung dieser Zeitspanne, da viele Nordkoreaner dringend Hilfe benötigten.



Es wird das erste Mal seit dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung im Mai 2017 sein, dass Südkorea humanitäre Unterstützung für Nordkorea leistet.