Bestimmungen für steuerliche Befreiung bei Vererbung von Familienbetrieb werden gelockert

Photo : YONHAP News

Die Bestimmungen in Bezug auf die steuerliche Befreiung bei der Vererbung eines Familienbetriebs werden geändert.Einen Änderungsentwurf hätten Regierung und Regierungspartei nach Diskussionen festgelegt, teilten beide Seiten am Dienstag mit.Dabei geht es um ein Programm, dass bis zu 50 Milliarden Won (42,4 Millionen Dollar) von den vererbten steuerlichen Vermögenswerten steuerfrei sein werden, sollte ein Unternehmer nach mindestens zehn Jahre nach der Geschäftsführung ein kleines oder mittelständisches Unternehmen Angehörigen überlassen.Die Vergünstigung ist jedoch an strenge Bedingungen geknüpft. Der Nutznießer soll zehn Jahre lang das Vermögen, die Geschäftsart und die Beschäftigung aufrechterhalten. Daher kamen Zweifel am Effekt der Maßnahme auf.Daraufhin beschloss die Regierung, die entsprechende Frist auf sieben Jahre zu verkürzen. Zugleich werden die Bestimmungen für den Wechsel der Geschäftsart gelockert.Die Regierung will die Änderungen in ihrem Änderungsentwurf zum Steuerrecht berücksichtigen und Anfang September dem Parlament einreichen.