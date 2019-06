Kultur Veranstaltung für Bekanntmachung koreanischer Literatur findet statt

Eine Veranstaltung für die Bekanntmachung der koreanischen Literatur unter ausländischen Verlegern findet nächste Woche statt.



Der dem Kulturministerium unterstehende Koreanische Kultur- und Informationsdienst teilte mit, gemeinsam mit dem Koreanischen Institut für Literaturübersetzung das Korean Literature Showcase 2019 vom 18. bis 22. Juni in Seoul zu veranstalteten.



Daran nehmen elf Verleger aus elf Ländern teil, die großes Interesse an der Übersetzung koreanischer Literaturwerke haben. Auch Schriftsteller, Kritiker sowie Übersetzer aus dem In- und Ausland nehmen daran teil.



Auf dem Programm steht ein internationaler Workshop über Übersetzungen, der am 19. und 20. Juni im Messekomplex COEX stattfindet. Am Abend am 18. und 19. Juni sind in der Choi Ina Buchhandlung Lesungen koreanischer Literaturwerke auf Koreanisch und in anderen Sprachen geplant. Beratungen zwischen ausländischen Verlegern und koreanischen Übersetzern sind ebenfalls vorgesehen.



Detaillierte Programme können auf der Webseite des Übersetzungsinstituts (http://www.ltikorea.or.kr) eingesehen werden.