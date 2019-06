Präsident Moon spricht mit finnischem Premier über bilaterale Beziehungen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und der finnische Ministerpräsident Antti Rinne haben über einen Ausbau der bilateralen Beziehungen gesprochen.Bei ihrem Treffen am Dienstag in Helsinki erörterten sie Möglichkeiten für eine Kooperation auf den Gebieten Handel, Investitionen, Startups sowie kleine und mittlere Unternehmen. Auch die Zusammenarbeit auf den Feldern Telekommunikation, Gesundheitswesen und Energie stand auf der Tagesordnung.Vereinbart wurde, bei erneuerbaren und sauberen Energien zu kooperieren. Dies auf der Grundlage einer Einigung, die Moon tags zuvor mit seinem Amtskollegen Sauli Niinisto unterzeichnet hatte.Moon wurde bei dem Treffen mit Rinne über Finnlands Erfahrung mit der Bekämpfung von Luftverschmutzung informiert. Er brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass für eine bessere Luftqualität und Beilegung des Feinstaubproblems in Südkorea kooperiert werden könne.Auch begrüßten beide Politiker die beschlossenen Partnerschaften zwischen Forschungsinstituten. Hierzu zählt auch eine gemeinsame Forschung zum Mobilfunkstandard 6G.