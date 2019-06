Südkorea überweist acht Millionen Dollar für Nordkorea-Hilfe an WFP und UNICEF

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Dienstag acht Millionen Dollar für die Nordkorea-Hilfe an internationale humanitäre Organisationen überwiesen.Die Mittel kommen dem Welternährungsprogramm (WFP) und dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF zu Gute.Die Überweisung sei am Dienstagnachmittag erfolgt, teilte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums mit.Jedoch werde es aufgrund der notwendigen internen Verfahren noch eine Weile dauern, bis die Mittel eingesetzt werden könnten, hieß es weiter.Die Regierung in Seoul spreche darüber hinaus mit internationalen Organisationen über eine separate Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea. Zurzeit würden Meinungen aus der Öffentlichkeit zu dem Plan eingeholt.Nach weiteren Angaben des Beamten stehe eine Antwort Nordkoreas auf das Angebot für eine Zusammenarbeit gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest noch aus.