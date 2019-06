Internationales US-Außenministerium spricht Beileid zum Tod von Ex-First Lady Lee aus

Das US-Außenministerium hat zum Tod von Lee Hee-ho, Witwe des früheren Präsidenten Kim Dae-jung, Beileid ausgesprochen.



Im Namen der Regierung der USA möchte sie der Familie der ehemaligen First Lady Lee Hee-ho und den Bürgern der Republik Korea ihr Beileid zu Lees Tod aussprechen, schrieb Sprecherin Morgan Ortagus in einer Erklärung am Dienstag (Ortszeit).



Frau Lee habe ihr Leben dem Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel gewidmet und den Dialog zwischen Süd- und Nordkorea gefördert. Sie habe mehrmals Pjöngjang besucht, um bessere Beziehungen zwischen beiden Ländern zu ermöglichen. Ihre Bemühungen um Frieden würden unvergessen bleiben, hieß es weiter.



Laut Beobachtern in Südkorea könnte die Unterstreichung von Lees Friedensbemühungen auch als Ausdruck des Willens verstanden werden, für einen Fortschritt in den festgefahrenen Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA zu sorgen.



Lee verstarb am Montag im Alter von 96 Jahren.