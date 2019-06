Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein "schönes" Schreiben vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erhalten.Vor der Abreise zu einem Wahlkampfauftritt in Iowa sagte Trump am Dienstag gegenüber Reportern im Weißen Haus, dass er am Montag ein "sehr persönliches, sehr warmherziges und sehr schönes Schreiben" erhalten habe. Es werde etwas "sehr Positives" passieren.Zum Inhalt des Schreiben sagte er nichts, fügte aber hinzu, dass Nordkorea unter dem Kim-Regime über ein enormes Potenzial verfüge.Auf Berichte angesprochen, nach denen der ermordete Halbbruder Kim Jong-nam ein Informant des Geheimdienstes CIA gewesen sei, sagte Trump, dass er dies unter seiner Federführung nicht hätte geschehen lassen.Er habe die Informationen mitbekommen und dem nordkoreanischen Machthaber versichert, dass er der CIA nicht erlauben würde, Agenten auf Kim anzusetzen, sagte der US-Präsident.