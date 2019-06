Fußball: Südkoreas U-20 nach Sieg über Ecuador erstmals im WM-Finale

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-20-Fußballnationalmannschaft hat erstmals das WM-Finale erreicht.Die Mannschaft setzte sich am Dienstag im Halbfinale im polnischen Lublin mit 1:0 gegen Ecuador durch. Den Treffer des Abends erzielte Choi Jun in der 39. Minute.Nachdem das Auftaktspiel gegen Portugal verloren worden war, gelangen der Mannschaft fünf Siege in Folge.Am Samstag trifft Südkorea in Lodz im Finale auf die Ukraine. Nach koreanischer Zeit beginnt das Spiel am Sonntag um 1 Uhr.Bislang war ein vierter Platz das beste Ergebnis für Südkorea bei einer U-20-WM. 1983 verlor die Mannschaft das Halbfinale gegen Brasilien und anschließend gegen Polen das Spiel um Platz drei.