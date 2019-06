Zuwachs der Erwerbstätigenzahl wieder über 200.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl hat sich im Mai beschleunigt.Laut dem Statistikamt waren im Mai 27,32 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 259.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde das Regierungsziel von 150.000 Menschen im Monatsschnitt übertroffen.Beim Wachstum der Zahl der Berufstätigen war im Februar und März den zweiten Monat in Folge die 200.000er-Marke geknackt worden. Im April war diese Schwelle jedoch unterschritten worden.Die Beschäftigungsquote bei den über 15-Jährigen stieg um 0,2 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 61,5 Prozent. Bei der Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren stieg die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 67,1 Prozent.Die Arbeitslosenquote betrug vier Prozent und war damit so hoch wie ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenzahl erreichte 1,14 Millionen, das war der höchste Stand in einem Mai seit 2000.Die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen ging um 0,6 Prozentpunkte auf 9,9 Prozent zurück.