Fußball: Südkorea und Iran trennen sich 1:1 unentschieden

Photo : YONHAP News

Die Fußballnationalmannschaften Südkoreas und Irans haben sich in einem Testspiel mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.Im Spiel am Dienstag im WM-Stadion in Seoul traf Hwang Ui-jo in der 57. Minute zur 1:0-Führung der südkoreanischen Mannschaft. Lediglich fünf Minuten später sorgte ein Eigentor von Kim Young-gwon für den Ausgleich für die Gäste.Hwangs Treffer war das erste Tor in einem Spiel gegen Iran seit acht Jahren. Der erste Sieg über Iran seit acht Jahren wurde hingegen verpasst. Südkorea verbuchte in den sechs letzten Spielen gegen Iran zwei Unentschieden und vier Niederlagen.In den beiden Länderspielen im Juni verzeichnete Südkorea einen Sieg und ein Unentschieden.