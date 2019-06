Präsident Moon beginnt Staatsbesuch in Norwegen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Dienstag (Ortszeit) in Oslo, der zweiten Station seiner Nordeuropareise, eingetroffen.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident zu einem Staatsbesuch nach Norwegen reiste.Moon wird am Mittwoch an einer offiziellen Begrüßungsfeier teilnehmen und an einem Denkmal für die Teilnahme am Zweiten Weltkrieg Blumen niederlegen.Er wird am Nachmittag beim Oslo Forum eine Grundsatzrede über den Frieden auf der koreanischen Halbinsel halten. Am Mittwoch wird das erste Jubiläum des ersten Nordkorea-USA-Gipfels gefeiert. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob Moon neue Pläne für die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA vorlegen wird.Moon wird am Donnerstag mit Ministerpräsidentin Erna Solberg zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Anschließend wird er Bergen, die zweitgrößte Stadt Norwegens, besuchen und auf ein von einem südkoreanischen Schiffbauer gebautes Schiff für logistische Unterstützung steigen.Nach dem Besuch in einem Haus, wo der weltberühmte Komponist Edvard Grieg lebte, wird Moon nach Stockholm, der letzten Station seiner Reise, weiterreisen.