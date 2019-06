Wirtschaft Regierung legt Maßnahmen zur Förderung der Branchen Daten, KI und Wasserstoff vor

Die Regierung will Investitionen auf den als strategische Investitionsplattformen ausgewählten Gebieten Daten, künstliche Intelligenz und Wasserstoff reibungslos tätigen.



Entsprechende Fördermaßnahmen legte das Finanzministerium am Mittwoch vor.



Hinsichtlich der Datenindustrie will die Regierung bis Jahresende insgesamt 100 Big Data Zentren eingerichtet und in Betrieb gesetzt haben. Bis zum Auftaktquartal wurden 80 solcher Zentren zur Sammlung von Daten im öffentlichen Sektor und Zivilsektor ausgewählt, es werden 20 weitere Zentren bestimmt.



In der Wasserstoffindustrie sollen bis Jahresende insgesamt 6.358 PKW mit Wasserstoffantrieb zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Auftaktquartal wurden 1.079 solcher PKW ausgeliefert. Noch im zweiten Halbjahr werden 35 Wasserstoffbusse in sieben Städten und zehn Wasserstofftaxis in Seoul probeweise eingesetzt.



Auf dem Gebiet künstliche Intelligenz wird die Unterstützung für die Forschung und Entwicklung verstärkt, um Originaltechnologien zu erlangen. In zehn Bereichen, darunter Geldwesen, Umwelt und Verkehr, werden Daten der künstlichen Intelligenz für Bildungszwecke aufgebaut, die ab Juli schrittweise freigegeben werden.



Außerdem wird eine Innovationsakademie, eine Bildungsinstitution für Software, gegründet. Dort sollen bis 2023 2.250 Menschen ausgebildet werden.



Die Regierung will repräsentative Projekte für Konvergenz in jeweiligen Bereichen erschließen und im August bekannt geben, um die Innovation zu fördern.