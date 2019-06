Kim Jong-un schickt Putin Gratulationsbotschaft zum Tag Russlands

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des Tags Russlands Präsident Wladimir Putin eine Gratulationsbotschaft geschickt.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Der Tag Russlands ist der russische Nationaltag, der jährlich am 12. Juni begangen wird.Kim schrieb, er bringe seine feste Überzeugung zum Ausdruck, dass das beim Gipfeltreffen im April bestätigte gemeinsame Verständnis und die Vereinbarungen Früchte tragen würden. In dessen Folge würden sich die Freundschaftsbeziehungen zwischen Nordkorea und Russland weiterentwickeln.Er bewertete das Treffen als bedeutungsvolle und wichtige Gelegenheit, damit eine gute, enge Beziehung zwischen Kim und Putin aufgebaut und ein neues Kapitel der Geschichte der Freundschaft zwischen Nordkorea und Russland eröffnet wurde. Er sei damit zufrieden, hieß es.Kim fügte hinzu, es sei die gemeinsame Verantwortung beider Länder, die kostbare jahrhundertealte Tradition der Freundschaft auf eine höhere Stufe zu stellen. Er wünschte Putin Gesundheit und Glück und Russland Wohlstand.Kim und Putin waren im April in Wladiwostok zu ihrem allerersten Treffen zusammengekommen.