Nordkorea macht erneut USA für Scheitern von Hanoier Gipfel verantwortlich

Anlässlich des ersten Jahrestags des ersten Nordkorea-USA-Gipfels in Singapur hat Nordkorea erneut die USA für das Scheitern des Hanoier Gipfels verantwortlich gemacht.Das nordkoreanische Propaganda-Medium "Uri Minjokkiri" kommentierte am Mittwoch, dass die Welt Amerikas Gegenmaßnahmen für Nordkoreas wohlwollende und führende Maßnahmen erwarte. Die USA sollten nun konstruktive Bemühungen unternehmen, um auf der Grundlage des neuen Kalküls eine Chance für die Wiederaufnahme des Dialogs zu schaffen, hieß es.Das Medium kritisierte wiederum, dass die USA beim zweiten Gipfel in Hanoi keine vertrauenswürdigen Maßnahmen getroffen und stattdessen an etwas Unrealisierbarem festgehalten hätten.