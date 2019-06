Zahl der 5G-Abonnenten erreicht eine Million

Photo : YONHAP News

Die Zahl der 5G-Abonnenten in Südkorea hat am Montag die Eine-Million-Schwelle übertroffen.Das teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Mittwoch mit.Der Durchbruch gelang damit 69 Tage nach der weltweit ersten Kommerzialisierung des 5G-Mobilfunks in Südkorea.Nach weiteren Angaben des Ressorts gaben Mobilfunkanbieter bei einer Sitzung zu 5G-Diensten am Dienstag Pläne bekannt, ab der kommenden Woche in landesweit 120 stark frequentierten Gebäuden 5G-Dienste schrittweise einzuführen. Dazu zählen wichtige Flughäfen, Bahnhöfe der Hochgeschwindigkeitsbahn KTX, große Einkaufszentren und Ausstellungshallen.Die Mobilfunkanbieter wollen 350 zusätzliche Einrichtungen wie Kinos, Stadien und Hypermärkte auswählen, um diese im zweiten Halbjahr gemeinsam mit 5G-Einrichtungen zu versehen.Auf einzelnen U-Bahnlinien im Lande würden derzeit Basissendeempfängerstationen (BTS-Stationen) für den 5G-Mobilfunk aufgebaut, hieß es weiter.Derzeit gibt es etwa 61.000 BTS-Stationen für den 5G-Mobilfunk und 143.000 5G-Einrichtungen.