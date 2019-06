Nordkorea schickt zum Tod von Ex-First Lady Lee Hee-ho keine Trauerdelegation

Photo : YONHAP News

Nach dem Tod der Witwe des früheren Staatspräsidenten Kim Dae-jung, Lee Hee-ho, wird Nordkorea voraussichtlich keine Trauerdelegation nach Seoul schicken.Wie aus politischen Kreisen in Seoul verlautete, soll Nordkorea dies heute Vormittag im innerkoreanischen Verbindungsbüro in Kaesong mitgeteilt haben. Stattdessen wolle Nordkorea ein Kondolenzschreiben und Blumen schicken.Das südkoreanische Vereinigungsministerium informierte gestern Nordkorea offiziell über Lees Tod am Montag. Darum hatte das Beisetzungskomitee gebeten.Lee Hee-ho hatte 2011 im Alter von 89 eine südkoreanische Trauerdelegation nach Pjöngjang geleitet, nachdem der Vater des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Jong-il, gestorben war. Lee war damit die erste südkoreanische Persönlichkeit, die Kim Jong-un offiziell traf. Zum Tod des Staatspräsidenten Kim Dae-jung, der das erste innerkoreanische Gipfeltreffen zustande gebracht hatte, hatte Nordkorea eine offizielle Trauerdelegation in den Süden entsandt.