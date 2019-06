Kim Jong-uns Schwester überreicht Kims Trauerbotschaft zu Tod von Lee Hee-ho

Photo : YONHAP News

Zum Tod der Witwe des früheren Staatspräsidenten Kim Dae-jung, Lee Hee-ho, hat Nordkorea eine Trauerbotschaft des Machthabers Kim Jong-un geschickt.Die Botschaft und Trauerblumen hat Kims jüngere Schwester Kim Yo-jong in der nordkoreanischen Zone im Waffenstillstandsort Panmunjeom überreicht. Eine Trauerdelegation, von der zunächst die Rede war, wurde nicht geschickt.Die Botschaft und die Blumen haben der nationale Sicherheitsberater im Präsidialamt Chung Eui-yong, der stellvertretende Vereinigungsminister Suh Ho und der Vizevorsitzende des Kim Dae-jung-Friedenszentrums Park Jie-won in Empfang genommen.Das südkoreanische Vereinigungsministerium informierte gestern Nordkorea offiziell über Lees Tod am Montag. Darum hatte das Beisetzungskomitee gebeten.Lee Hee-ho hatte 2011 im Alter von 89 Jahren eine südkoreanische Trauerdelegation nach Pjöngjang geleitet, nachdem der Vater des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Jong-il, gestorben war. Lee war damit die erste südkoreanische Persönlichkeit, die Kim Jong-un offiziell traf. Zum Tod des Staatspräsidenten Kim Dae-jung, der das erste innerkoreanische Gipfeltreffen zustande gebracht hatte, hatte Nordkorea eine offizielle Trauerdelegation in den Süden entsandt. Die südkoreanische Regierung hat sich auf einen möglichen Kondolenzbesuch aus Nordkorea vorbereitet.