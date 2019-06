38 North: Nordkorea baut anscheinend weiteres Atom-U-Boot

Photo : YONHAP News

Laut einem Bericht wird in der Sinpo Werft in Nordkorea ein weiteres U-Boot gebaut, das ein mit ballistischen Raketen bestücktes U-Boot der Sinpo-Klasse sein könnte.Das schrieb die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North am Mittwoch (Ortszeit) und stützt sich bei ihrer Behauptung auf aktuelle Satellitenaufnahmen.Es seien Bewegungen von Teilen und Ausrüstungen in der Nähe der Werkhallen beobachtet worden. Diese könnten dem Bau eines weiteren U-Boots der Sinpo-Klasse dienen, hieß es.Zwischen dem 11. April und dem 5. Mai seien geringfügige Verbesserungen am Liegeplatz vorgenommen worden, darunter die Installation von zwölf mutmaßlichen Bootskränen in regelmäßigen Abständen. Die Kräne würden es leichter machen, Ladung mit geringem Gewicht und Ausrüstung in die Luken des U-Boots und auf einen Lastkahn für den Unterwasserabschuss zu laden, hieß es weiter.Nordkorea verfügt über ein dieselbetriebenes 2.000-Tonnen-U-Boot (Sinpo-Klasse), das eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete aufnehmen kann.