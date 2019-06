Innerkoreanisches Nordkorea nimmt offenbar an Sommeruniversiade teil

Nordkorea wird offenbar an der Sommeruniversiade 2019 teilnehmen, die am 3. Juli in Neapel eröffnet wird.



Das Organisationskomitee teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass nach dem Ergebnis der jüngst abgeschlossenen Registrierung der Delegationen Nordkorea etwa 30 Personen einschließlich Athleten und Funktionären schicken wolle.



Gewissheit über Nordkoreas Teilnahme herrsche erst, wenn die Athleten Ende Juni ins Athletendorf einziehen. Nordkorea habe zunächst nur mitgeteilt, dass es eine Delegation schicken werde, sagte ein Vertreter des Organisationskomitees.



Nordkorea hatte an der Universiade 2017 in Taipeh teilgenommen. Damals hatte das Land zwölf Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen gewonnen und den siebten Platz in der Gesamtwertung, seine bislang beste Platzierung, erreicht.