Präsident Moon beginnt Staatsbesuch in Schweden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstag (Ortszeit) in Stockholm, der letzten Station seiner Nordeuropa-Reise, eingetroffen.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident zu einem Staatsbesuch nach Schweden reiste.Moon wird am Freitag vor dem schwedischen Parlament über den Frieden auf der koreanischen Halbinsel sprechen.Es wird erwartet, dass er dabei in Bezug auf die Denuklearisierung Nordkoreas Pläne und konkrete Vorschläge unterbreiten wird, um einen Durchbruch in den festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA zu ermöglichen. Moon wird voraussichtlich darauf hinweisen, dass Schweden in den 1960er Jahren Atomwaffen aufgab und die Denuklearisierung verwirklichte.Schweden arrangierte im Zuge der Verhandlungen über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als erstes Land ein Treffen zwischen den Verhandlungsführern beider Nordkoreas und der USA.Neben der Rede vor dem Reichstag sind ein Treffen mit Ministerpräsident Stefan Löfven und der Besuch eines Freundschaftsspiels des E-Sports sowie einer Demonstration von 5G-Technologie geplant.