Public-Viewing-Veranstaltungen zu Finale der U20-FIFA-WM geplant

Photo : YONHAP News

Zum Finale der U20-Fußball-Weltmeisterschaft sind Public-Viewing-Veranstaltungen geplant.Der Bezirk Seocho im Süden Seouls teilte mit, dass an der U-Bahn-Station Gangnam eine solche Veranstaltung geplant sei. Diese beginne am Samstag um 22 Uhr.Die Teilnehmer können auf der Straße gemeinsam das Finale auf einer großen Leinwand verfolgen. Das Spiel Südkorea gegen die Ukraine im polnischen Lodz beginnt am Sonntag um 1 Uhr koreanischer Zeit.Südkorea war nach einem 1:0-Sieg über Ecuador im Halbfinale erstmals in ein U20-Finale eingezogen. Nie zuvor stand eine südkoreanische Herrenmannschaft im Endspiel einer FIFA-WM.Südkorea hatte auf dem Weg ins Finale die als stärker eingestuften Gegner Argentinien, Senegal und Japan bezwungen.