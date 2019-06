Vietnam stellt Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea zur Verfügung

Photo : YONHAP News

Die vietnamesische Regierung hat Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea zur Verfügung gestellt.Die Nahrungsmittel seien laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag am Hafen Nampo eingetroffen. Was geliefert wurde und in welchem Umfang, wurde nicht bekannt.Mehrere Länder hatten zuletzt Nahrungsmittelhilfe für Pjöngjang geleistet. Russland soll letzte Woche 3.900 Tonnen der versprochenen 50.000 Tonnen Mehlpulver nach Nordkorea geliefert haben. Die südkoreanische Regierung stellte diese Woche zwei UN-Organisationen acht Millionen Dollar für die Nordkoreahilfe zur Verfügung. Es wird erwartet, dass auch China, so wie letztes Jahr, Nahrungsmittelhilfe anbieten wird. Peking versorgte Nordkorea letztes Jahr mit etwa 163.000 Tonnen Nahrungsmitteln.