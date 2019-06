US-Gesandter kommt für Vorbereitung des Moon-Trump-Gipfels nach Seoul

Photo : YONHAP News

Vor dem für Ende Juni geplanten Besuch von US-Präsident Donald Trump in Seoul wird der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun nächste Woche in Seoul erwartet.Das kündigte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag an.Biegun wird mit südkoreanischen Beamten voraussichtlich Meinungen über die Themen des Spitzentreffens koordinieren.Unterdessen wird der südkoreanische Chefunterhändler für die Nuklearfrage Lee Do-hoon am kommenden Mittwoch Washington besuchen. Vor der Denkfabrik "Atlantic Council" werden Lee und Biegun jeweils eine Rede halten. Es gilt als außergewöhnlich, dass Nuklearchefunterhändler beider Staaten bei einer privaten Veranstaltung gemeinsam eine Rede halten.