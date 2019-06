Wirtschaft Börse schließt erneut schwächer

Südkoreas Börse hat am Freitag den dritten Tag in Folge schwächer geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,37 Prozent auf 2.095,41 Zähler.



Grund für den Rückgang waren die Verluste an der chinesischen Börse als Folge des Handelsstreits zwischen Washington und Peking.