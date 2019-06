Präsident Moon: Trump und Kim Jong-un unverändert zum Dialog bereit

Photo : YONHAP News

Laut Staatspräsident Moon Jae-in sind zunächst Arbeitsgespräche für einen konkreten Fortschritt bei den Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea notwendig.Auf einer Pressekonferenz nach dem Gipfelgespräch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten in Saltsjobaden sagte Moon, beide Spitzen der USA und Nordkorea hätten unverändert Vertrauen ineinander und signalisierten ihre Bereitschaft zum Dialog. Ein weiterer Nordkorea-USA-Gipfel solle auf der Grundlage von zufriedenstellenden Arbeitsgesprächen zustande gebracht werde, so dass ein Gipfeltreffen nicht so wie in Hanoi ohne Ergebnisse zu Ende geht.Auf die Frage nach dem Zustand der Kommunikation zwischen beiden Koreas antwortete Moon, die Kommunikation zwischen Seoul und Pjöngjang finde auf verschiedenen Wegen statt.