Präsident Moon von Nordeuropa-Reise zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist von seiner Nordeuropa-Reise zurückgekehrt.Moon landete am Sonntag auf dem Seouler Flughafen in Seongnam. Er hatte Finnland, Norwegen und Schweden besucht und zum Abschluss der Reise am Samstag den schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Lofven in Saltsjobaden getroffen.Beide sprachen über die Erweiterung von Austausch und Kooperation. Auch bat Moon darum, dass Schweden weiterhin eine Rolle für die Schaffung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel spielt.Moon hatte während seiner Reise viel beachtete Reden gehalten. Beim Oslo Forum in Norwegen betonte er die Notwendigkeit des Friedens in Korea und versprach einen "Frieden für die Bürger".In seiner Rede vor dem schwedischen Parlament sagte Moon, die internationale Gemeinschaft sei bereit, die Sanktionen gegen Nordkorea zu lockern und Sicherheitsgarantien anzubieten, wenn sich Nordkorea auf einen Dialog einlasse und das Vertrauen des Auslands gewinne.Mit politischen Führern der drei Länder diskutierte Moon bei Spitzentreffen über Wege für einen Ausbau der Handelsbeziehungen und einen engeren Austausch auf weiteren Gebieten.