Stärkster Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit seit 16 Jahren

Photo : YONHAP News

Die Langzeitarbeitslosigkeit in Südkorea ist im letzten Monat so stark zurückgegangen wie seit 16 Jahren nicht mehr.Nach Angaben des Statistischen Amtes waren mit Stand des Mai 4.000 Menschen mehr als 12 Monate arbeitssuchend, 14.000 weniger als ein Jahr zuvor.Es war der stärkste Rückgang im Jahresvergleich seit September 2003. Der Wert im Mai war außerdem der niedrigste seit Februar 2016.Die Zahl der Menschen in Südkorea, die mehr als sechs Monate arbeitssuchend waren, betrug im Mai 109.000, 26.000 weniger als im Vorjahresmonat. Dies bedeutete ein Dreijahrestief.Die Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die weniger als drei Monate ohne Arbeit waren, kletterte um 92.000 im Vorjahresvergleich auf 628.000.