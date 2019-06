„Parasite“ von Bong Joon-ho gewinnt Hauptpreis bei Sydney Filmfestival

Photo : YONHAP News

Der Film „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho hat beim 66. Sydney Film Festival den Sydney Film Prize, den Hauptpreis, gewonnen.Laut ausländischen Medien wie DPA wurde Bong bei der Schlussfeier am Sonntag (Ortszeit) in Sydney mit dem Preis ausgezeichnet.„Parasite“ hatte zuvor bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im Mai die Goldene Palme gewonnen.Das Filmfestival in der australischen Stadt wurde im Jahr 1954 eingeführt. Der Sydney Film Prize ist mit 60.000 Australischen Dollar (knapp 41.300 US-Dollar) dotiert.„Parasite“ feiert am 27. Juni seinen Kinostart in Australien.