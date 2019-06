Südkorea will 2025 Flughafen auf Insel Ulleung eröffnen

Photo : KBS News

Auf der östlichen Insel Ulleung wird voraussichtlich im Jahr 2025 ein Flughafen eröffnet.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte am Sonntag Reportern auf Ulleung mit, dass am Montag die Vorauswahl von Submittenten erfolge. Am 2. Juli werde eine Informationsveranstaltung stattfinden, im kommenden April würden die Bauarbeiten aufgenommen. Eine Gruppe von Reportern besuchte das Baugelände auf der Insel.Gebaut wird ein Flughafen mit einer 1.200 Meter langen und 30 Meter breiten Start- und Landebahn. Dort wird alle 15 Minuten eine kleine Maschine mit höchstens 50 Sitzen starten können.Sollte der Flughafen auf Ulleung im Jahr 2025 eröffnet werden, wird die Reisezeit von Seoul zu der Insel auf eine Stunde sinken. Die Zahl der Touristen auf der Insel wird von derzeit 300.000 bis 400.000 Personen im Jahr auf 890.000 im Jahr 2030 und 1,09 Millionen im Jahr 2050 steigen.Der Bürgermeister des Landkreises Ulleung, Kim Byeong-su, sagte diesbezüglich, dass man die Besucherzahl auf eine Million beschränken wolle, um die Natur und Umwelt zu bewahren.