Nordkorea gibt Briefmarken zum ersten Jubiläum von Nordkorea-USA-Gipfel heraus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anlässlich des ersten Jubiläums des ersten Nordkorea-USA-Gipfels in Singapur eine Briefmarke herausgegeben, auf der die US-amerikanische Nationalflagge abgebildet ist.Laut dem auf Nordkorea-Reisen spezialisierten Reisebüro Koryo Tours in Peking gab die Korea Stamp Corporation, die für die Herausgabe von Briefmarken zuständige nordkoreanische Behörde, am 12. Juni einen solchen Briefmarkenbogen heraus. Es wurden 10.000 Bögen gedruckt.Dem Reisebüro zufolge besteht das Set aus drei Briefmarken. Eine Briefmarke enthält den Volltext der gemeinsamen Gipfelerklärung, eine andere zeigt Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump. Eine weitere Briefmarke zeigt Kim, als er die gemeinsame Erklärung unterzeichnet.Es möge seltsam erscheinen, eine US-amerikanische Flagge auf einer nordkoreanischen Briefmarke zu sehen. Die Korea Stamp Corporation habe sich jedoch im Laufe der Jahre philatelistisch dafür eingesetzt, der Geschichte des Landes zu gedenken, zu der wohl oder übel auch Donald Trump, gehöre, hieß es.