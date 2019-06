Innerkoreanisches Nordkoreanischer Fischkutter südlich von Seegrenze im Ostmeer entdeckt

Ein nordkoreanischer Fischkutter ist im Ostmeer über die Nördliche Grenzlinie, die innerkoreanische Seegrenze, in südkoreanische Gewässer abgedriftet.



Das Boot wurde gegen 6.50 Uhr am Samstag in Gewässern vor dem Hafen von Samcheok an der Ostküste von südkoreanischen Fischern entdeckt.



Es handelt sich laut Informationen um ein Ein-Tonnen-Holzboot. An Bord waren vier Fischer. Das Boot war wegen eines Motorschadens in südkoreanische Gewässer abgedriftet.



Der Kutter wurde zum Hafen von Samcheok abgeschleppt. Ein gemeinsames Team von zuständigen Behörden, darunter Militär und Küstenwache, befragte die Besatzungsmitglieder.



Zuvor am 11. Juni war ein abgedrifteter nordkoreanischer Fischkutter von der südkoreanischen Marine gerettet und nach Nordkorea zurückgeschickt worden.