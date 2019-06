Internationales Südkorea fünftes Mal in Folge in Wirtschafts- und Sozialrat der UN gewählt

Südkorea ist erneut in den Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten Nationen gewählt worden.



Das Außenministerium teilte am Samstag mit, dass Südkorea bei der Wahl am Freitag (Ortszeit) vor der UN-Generalversammlung als ECOSOC-Mitglied gewählt worden sei. Die Amtszeit dauert von 2020 bis 2022.



Südkorea wurde somit seit 2008 das fünfte Mal in Folge in den Rat aufgenommen. Seit seinem UN-Beitritt wurde das Land insgesamt acht Mal ECOSOC-Mitglied.



Der Wirtschafts- und Sozialrat ist für Diskussionen auf den Gebieten Wirtschaft, Soziales, Kultur, Bildung und Gesundheit innerhalb der Vereinten Nationen zuständig und hat 54 Mitgliedstaaten. Jedes Jahr werden 18 Mitgliedstaaten für eine Amtszeit von drei Jahren neu gewählt.