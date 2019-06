U-20-Fußballer in Südkorea begeistert empfangen

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-20-Fußballnationalmannschaft ist nach dem zweiten Platz bei der WM in Polen in der Heimat begeistert empfangen worden.Die Mannschaft landete am Montag auf dem Flughafen Incheon. Noch heute soll sie vor dem Rathaus in Seoul offiziell begrüßt werden.Trainer Chung Jung-yong und die Spieler werden vor den Fans über das Turnier in Polen berichten. Auch Lee Kang-in, der bei der FIFA-U-20-WM als bester Spieler mit dem “Golden Ball Award” geehrt wurde, wird sich den Fans zeigen.Erstmals hatte eine südkoreanische Herren-Mannschaft bei einer FIFA-Endrunde im Finale gestanden.Südkorea hatte auf dem Weg ins Finale unter anderem Argentinien, Senegal und Japan geschlagen. Das Endspiel am Samstag gegen die Ukraine verlor die Mannschaft in Lodz mit 1:3.