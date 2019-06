Chefdiplomaten Südkoreas und der USA beraten über anstehende Themen

Photo : KBS News

Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr US-amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo haben am Sonntag über anstehende Themen beraten.In dem Telefongespräch am Sonntagabend, das Kang bei ihrem Besuch in Russland führte, wurde auch über das geplante Spitzentreffen in Seoul gesprochen, teilte ihr Ministerium mit.Beide teilten die Einschätzung, dass Trumps für diesen Monat geplanter Besuch eine wichtige Gelegenheit für Gespräche über die Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel bieten werde.Auch waren sie sich über die Notwendigkeit enger Beratungen über verschiedene Themen einig. Hierzu zählt auch der Angriff auf einen Öltanker im Golf von Oman.