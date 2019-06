Chinas Präsident Xi Jinping besucht diese Woche Nordkorea

Photo : YONHAP News

Chinas Staatspräsident Xi Jinping wird auf Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Donnerstag und Freitag Nordkorea besuchen.Das berichteten Nordkoreas Medien gleichzeitig um 20 Uhr am Montag. Zur selben Zeit berichtete auch die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua über Xis anstehenden Staatsbesuch in Nordkorea.Details wie das Besuchsprogramm und die Gesprächsthemen wurden jedoch nicht bekannt.Xi wird der vierte oberste Führer Chinas sein, der Nordkorea besucht. Er war im Juni 2008 als Vizepräsident nach Pjöngjang gereist und mit dem damaligen Machthaber Kim Jong-il zusammengekommen. Seit seinem Amtsantritt als Staatspräsident im Jahr 2013 besuchte Xi sein Nachbarland nicht mehr.Laut nordkoreanischen Staatsmedien bat Kim Jong-un bei seinem China-Besuch im Januar Xi, anlässlich des 70. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern Nordkorea zu besuchen. Die Einladung habe Xi gern angenommen.Unterdessen teilte das südkoreanische Präsidialamt mit, dass Südkorea und China vereinbart hätten, anlässlich des am 28. Juni beginnenden G20-Gipfels ein bilaterales Gipfeltreffen abzuhalten. Nach weiteren Angaben ist kein Südkorea-Besuch von Präsident Xi vor und nach dem G20-Gipfel geplant.