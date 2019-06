Südkorea und China grundsätzlich einig über bilateralen Gipfel am Rande des G20-Gipfels

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben laut dem Präsidialamt in Seoul grundsätzlich vereinbart, am Rande des G20-Gipfels in Japan nächste Woche bilaterale Spitzengespräche abzuhalten.Über einen konkreten Termin werde noch diskutiert, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung mit. Die Mitteilung erfolgte als Reaktion auf Medienberichte, dass Chinas Staatspräsident Xi Jinping am 20. und 20. Juni Nordkorea besuchen werde.Xi habe nicht vor, vor oder nach dem G20-Gipfel, der am 28. und 29. Juni in Osaka stattfindet, Südkorea zu besuchen, hieß es weiter. Daher wird erwartet, dass Präsident Moon Jae-in an einem der beiden Tage in Osaka mit Xi zusammenkommen wird.Das Präsidialamt äußerte auch die Erwartungen, dass Xis Nordkorea-Besuch zu einer baldigen Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Schaffung eines dauerhaften Friedens dadurch beitragen werde.Die Regierung habe letzte Woche von Entwicklungen für Xis Nordkorea-Besuch Kenntnis bekommen und diese aufmerksam verfolgt. In dem Glauben, dass Xis Nordkorea-Besuch zu einer friedlichen Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel beitragen werde, habe die Regierung mit der chinesischen Regierung für dessen baldige Verwirklichung intensiv diskutiert, sagte Ko weiter.