Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den Asienmeisterschaften im Fechten zweimal Mannschaftsgold gewonnen.Die Säbelmannschaft der Herren mit Oh Sang-uk, Ha Han-sol, Gu Bon-gil und Kim Jun-ho siegte im Finale am Montag in Chiba, Japan mit 45:42 über Iran. Oh hatte zuvor Einzelgold geholt.Südkoreas Degenfechterinnen Choi In-jeong, Kang Young-mi, Lee Hye-in und Jung Hyo-jung, setzten sich im Finale mit 45:30 gegen China durch.