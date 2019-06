Weißes Haus betont vollständige nukleare Abrüstung in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat das Ziel der vollständigen nuklearen Abrüstung in Nordkorea betont.Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag, dass die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung (FFVD) so wie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vereinbart erreicht werden solle.Die Bemerkung erfolgte vor dem Hintergrund von Medienberichten, nach denen der chinesische Präsident Xi Jinping diese Woche Pjöngjang besuchen werde.Das US-Außenministerium teilte unterdessen mit, dass die USA weiterhin eng mit anderen Ländern, darunter China, zusammenarbeiten würden, damit Nordkorea denuklearisiert werde.Ein Ministeriumssprecher sagte gegenüber Yonhap, dass sich Washington gemeinsam mit seinen Verbündeten und Partnern sowie anderen ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats einschließlich Chinas für das gemeinsame Ziel der FFVD Nordkoreas einsetze.Laut Yonhap werde mit der Bemerkung offenbar die Rolle Chinas als Vetomacht für die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen unterstrichen.