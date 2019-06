Wirtschaft LG Electronics und Infineon veranstalten Hackathon in Singapur

Das koreanische Unternehmen LG Electronics und der deutsche Halbleiterhersteller Infineon Technologies haben gemeinsam in Singapur einen sogenannten Hackathon veranstaltet.



Wie LG am Dienstag mitteilte, sei der Hackathon am Montag für die Entwicklung von Dienstleistungen des Internets der Dinge (IoT) gedacht.



Ein Hackathon ist eine Wortschöpfung aus „Hacking“ und „Marathon“. Er steht für einen Prozess unter anderem bei IT-Unternehmen, in dem Experten in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, um Lösungen für Probleme zu finden.



An der Veranstaltung von LG und Infineon nahmen 14 Startup-Unternehmen aus Singapur, China, Indien, Malaysia und der Ukraine teil. Dabei wurden Informationen über die Dienstleistungen im IoT-Bereich geteilt, die mithilfe von Infineons Hardwareteilen und webOS, LGs Smart-Plattform, entwickelt wurden.



Ein Vertreter von LG sagte, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Infineon beschlossen habe, um das Ökosystem von webOS zu erweitern.