Umfrage: 75 Prozent der Südkoreaner befürworten weiteren Korea-Gipfel

Photo : Getty Images Bank

Laut einer Umfrage halten drei von vier Südkoreanern Gipfelgespräche zwischen beiden Koreas für erforderlich, um einen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA und im innerkoreanischen Verhältnis herbeizuführen.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte der Nationale Beirat für Wiedervereinigung, ein präsidiales Beratungsgremium, am Dienstag. Hierfür wurden am 14. und 15. Juni landesweit 1.000 Erwachsene befragt.75,7 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass ein innerkoreanisches Spitzentreffen angestrebt wird. Dagegen sprachen sich 21,2 Prozent aus.73,7 Prozent glauben, dass sich der Ende Juni geplante Gipfel zwischen Südkorea und den USA auf die innerkoreanischen Beziehungen und die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA positiv auswirken würden.15,7 Prozent hielten die Abhaltung eines dritten Nordkorea-USA-Gipfels noch binnen Jahresfrist für sehr wahrscheinlich. Insgesamt 53 Prozent waren diesbezüglich positiv eingestellt.51,8 Prozent sagten, dass sie mit dem in der Vorwoche beim Oslo Forum präsentierten Friedenskonzept von Präsident Moon Jae-in für die Bürger sympathisieren. 42,6 Prozent vertraten die gegensätzliche Meinung.56,2 Prozent waren mit der Notwendigkeit der humanitären Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea einverstanden. 42,8 Prozent teilten diese Ansicht nicht.Das Meinungsforschungsinstitut Korea Society Opinion Institute führte im Auftrag des Beirats die Umfrage am Telefon durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.