Seoul: Xis Nordkorea-Besuch wird zu friedlicher Lösung von Korea-Fragen beitragen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium rechnet hinsichtlich des anstehenden Nordkorea-Besuchs von Chinas Staatspräsident Xi Jinping mit positiven Auswirkungen für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel.Man erwarte, dass Xis Besuch zur Verankerung eines dauerhaften Friedens durch eine friedliche Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel beitragen werde, sagte ein Vertreter des Ministeriums am Dienstag vor Reportern.Der Beamte bejahte die Frage, ob die Regierung von dem Plan für Xis Nordkorea-Besuch Kenntnis bekommen habe. Die Regierung habe die Situation aufmerksam verfolgt und mit der chinesischen Regierung über notwendige Maßnahmen diskutiert.Nordkoreanische und chinesische Staatsmedien berichteten am Montag, dass Xi am 20. und 21. Juni Nordkorea besuche.