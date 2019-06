Xi verspricht Beitrag für Fortschritte im Dialog über Korea-Fragen

Photo : KBS News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat in einem Gastbeitrag für eine nordkoreanische Zeitung erklärt, aktiv zu Verhandlungsfortschritten in Fragen der koreanischen Halbinsel beitragen zu wollen.Das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ veröffentlichte die Kolumne heute, einen Tag vor seiner Reise nach Nordkorea, auf dem Titelblatt.Er wolle mit dem Besuch Kommunikation, Dialog, Koordination und Kooperation verstärken, um eine neue Situation für den regionalen Frieden und die Stabilität herbeizuführen.Der Schutz von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel sei im gemeinsamen Interesse Nordkoreas und Chinas. China unterstütze, dass Nordkorea am richtigen Kurs für eine politische Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel festhalte und dass Nordkorea durch Dialog seine vernünftigen Anliegen in Angriff nehme, hieß es.Xi fügte hinzu, dass durch die richtige Entscheidung des Vorsitzenden Kim Jong-un und gemeinsame Bemühungen jeder beteiligten Partei ein allgemeiner Trend von Frieden und Dialog auf der koreanischen Halbinsel entstanden sei. Auch sei eine historische Gelegenheit für eine politische Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel geschaffen worden. China freue sich darüber, dass dadurch die allgemeine Anerkennung der internationalen Gemeinschaft sichergestellt worden sei und Erwartungen bestünden.Durch seinen Nordkorea-Besuch wolle er die strategische Kommunikation und den Austausch zwischen beiden Staaten vertiefen und fortentwickeln, um ihre traditionelle Freundschaft mit neuen Inhalten auszustatten und der Entwicklung der bilateralen Beziehungen neue Impulse zu geben, hieß es weiter.