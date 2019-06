Trump wird chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels treffen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Osaka treffen.Im sozialen Netzwerk Twitter schrieb Trump am Dienstag, dass er ein sehr gutes Telefonat mit Xi geführt habe. Beide würden nächste Woche bei einer internationalen Versammlung in Japan zu einem erweiterten Treffen zusammenkommen.Vor dem Treffen würden Teams beider Länder Gespräche aufnehmen.Es wird die erste Begegnung zwischen Trump und Xi seit Dezember sein. Damals waren sie am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires zusammengekommen.Bei ihrem kommenden Treffen wird voraussichtlich der Handelskrieg im Mittelpunkt stehen. Dieser war nach ihrer letzten Zusammenkunft eskaliert. Auch über Nordkorea werden die beiden Präsidenten aller Voraussicht nach sprechen.Xi wird am Donnerstag Nordkorea besuchen und dort mit Machthaber Kim Jong-un sprechen.