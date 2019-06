Südkoreas Nuklearunterhändler: Besuch des chinesischen Präsidenten in Nordkorea leistet positiven Beitrag

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea hat den geplanten Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Nordkorea positiv bewertet.Lee Do-hoon brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Besuch zur baldigen Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den USA und Nordkorea führen werde. Gegenüber Reportern sagte er am Dienstag am Dulles International Airport weiter, dass der Besuch zur Wiederaufnahme solcher Gespräche, Fortschritten bei der Denuklearisierung und Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel beitragen würde.Lee traf zu einem viertägigen Besuch in Washington ein. Der Unterhändler sagte weiter, dass China sich für die Denuklearisierung der Halbinsel sehr angestrengt habe. Er vertraue darauf, dass diese Bemühungen fortgesetzt würden.Er hoffe auf einen Synergieeffekt, wenn US-Präsident Donald Trump Ende des Monats zu einem Gespräche mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in nach Seoul kommt.