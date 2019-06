Nationales UN: Südkoreas Abhängigenquotient wird 2060 weltweit am höchsten sein

Laut Daten der Vereinten Nationen wird der Abhängigenquotient in Südkorea im Jahr 2060 das weltweit höchste Niveau erreichen.



Nach am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Daten der UN-Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten (DESA) über die Weltbevölkerung wird Südkoreas Abhängigenquotient im Jahr 2060 bei 103,4 Personen liegen. Das Niveau werde so hoch wie nirgendwo sonst unter den untersuchten Ländern sein.



Der Abhängigenquotient steht für die Zahl der Einwohner, die nicht im erwerbsfähigen Alter sind, die 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahren) ernähren müssen.



Südkoreas Abhängigenquotient wird im Jahr 2055 mit 96,6 Personen noch unter dem Niveau Japans (99,4) und Spaniens (97,1) liegen. Im Jahr 2060 wird Südkorea jedoch als einziges unter den untersuchten Ländern die Schwelle von 100 Personen übertreffen.



Südkorea werde im Jahr 2065 mit 109,2 Personen an der Weltspitze bleiben und 2080 mit 110,3 den Höhepunkt erreichen, so DESA.



Nach weiteren Angaben wird der Bevölkerungsrückgang in Südkorea etwa zehn Jahre früher als eine Prognose vor zwei Jahren einsetzen. Die Gesamtbevölkerung des Landes wird 2024 mit 51,34 Millionen den Höhepunkt erreichen, ab 2025 wird die Bevölkerung schrumpfen.