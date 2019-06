Nationales Einwohner im Hafen meldeten Nordkoreas Fischerboot

Bezüglich des Verlaufs der Entdeckung eines nordkoreanischen Fischerboots am Samstag vor Südkoreas Ostküste ist nun eine anderslautende Behauptung bekannt geworden worden.



Einwohner am Hafen von Samcheok teilten am Dienstag mit, die Ankunft des Bootes am Samstagmorgen zuerst gemeldet zu haben. Zu dieser Zeit befanden sich besonders viele Fischkutter im Hafen, die gerade vom Fischfang zurückgekehrt waren.



Die Regierung hatte mitgeteilt, dass das nordkoreanische Boot von einem südkoreanischen Kutter beim Fischfang in der Nähe des Hafens von Samcheok entdeckt worden sei.



Der nordkoreanische Kutter habe an einem Kai angelegt, sagten Einwohner nun aus. Auf die Frage eines südkoreanischen Fischers, woher sie gekommen seien, habe es geheißen, dass sie aus Nordkorea stammten.



Daraufhin wählte ein Anwohner die Notrufnummer und teilte mit, dass es verdächtige Menschen gebe, die einen nordkoreanischen Akzent hätten.