Wirtschaft US-Experten fordern Transparenz möglicher Dollar-Verwendung im Industriepark Kaesong

Nach Ansicht von US-Experten wären wohlwollende Diskussionen über den zurzeit geschlossenen innerkoreanischen Industriepark Kaesong möglich, sollte die Transparenz bei der Verwendung von US-Dollar sichergestellt werden können.



Das Krisenkomitee der in Kaesong angesiedelten Unternehmen teilte am Dienstag Reportern das entsprechende Ergebnis des jüngsten Besuchs einer Unternehmerdelegation in den USA mit. Korea-Experten in den USA und Beamte des US-Außenministeriums hätten das größte Interesse daran gezeigt, dass (als Löhne an Nordkorea gezahlte) Dollar zweckentfremdet werden können, hieß es.



US-Experten hätten die Meinung geäußert, es wäre ein gutes Ergebnis zu erwarten, sollte man der US-Regierung Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz bei der Dollar-Verwendung erläutern, sagte Kim Jin-hyang, der Vorsitzende der Stiftung für die Industriezone Kaesong.



Als der Industriepark in der nordkoreanischen Grenzstadt noch in Betrieb gewesen war, hatten die dort angesiedelten südkoreanischen Firmen die Löhne an nordkoreanische Arbeiter und die Sozialversicherungsbeiträge an die Behörden in US-Dollar gezahlt.



Eine Delegation von in Kaesong angesiedelten Unternehmern hatte vom 10. bis 16. Juni Washington und Los Angeles besucht. Sie nahm an einer Informationsveranstaltung über die Industriezone vor dem Kongress teil und besuchte auch das US-Außenministerium.