Südkoreanischer Minister: Nordkorea und USA arbeiten an neuen Verhandlungsplänen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministers arbeiten Nordkorea und die USA offenbar an neuen Verhandlungsplänen in Bezug auf die Denuklearisierung.Die entsprechende Äußerung machte Kim Yeon-chul in der Frage- und Antwortstunde im Anschluss an seine Grundsatzrede bei einem vom Ministerium veranstalteten globalen Forum in Seoul.Wichtig sei es, den Dialog schleunigst wieder aufzunehmen, betonte Kim. In Bezug auf die anstehenden Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und China, zwischen China und den USA und zwischen Südkorea und den USA sagte er, das wichtigste Ziel aller Gipfelgespräche sei die Schaffung eines Umfelds für einen erfolgreichen Nordkorea-USA-Gipfel. Die internationale Gemeinschaft müsse gemeinsam Bemühungen unternehmen, damit die Verhandlungen wieder aufgenommen werden könnten.In der Rede betonte er, dass die Verhandlungen kein einmaliges Spiel, sondern ein sich wiederholendes Spiel seien. Nordkorea und die USA hätten in Hanoi die Position der anderen Seite festgestellt. Das werde ein wichtiger Schlüssel und Durchbruch werden, um in künftigen Verhandlungen noch schneller wesentliche Ergebnisse erzielen zu können.Hinsichtlich der humanitären Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea bekräftigte Kim die Position, unabhängig von der politischen Situation die humanitäre Hilfe konsequent fortsetzen zu wollen.